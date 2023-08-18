40-летний мужчина пропал в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

40-летний Роман Титов пропал в Смоленской области. О месте нахождения мужчины стало неизвестно с 13 августа. Последний раз его видели в Рославльском районе.

Приметы пропавшего: мужчина высокого роста (173 см), худощавого телосложения, с темными волосами. Предположительно пропавший был одет в бордовую футболку и камуфляжные штаны.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о Романе, просят позвонить по номерам телефона: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Читай также:

Житель Смоленска украл духи из супермаркета. Смолянин похитил парфюмированную продукцию на сумму 10 тысяч рублей.