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НовостиОбщество18 августа 2023 10:37

Осенняя акция «Сохраним лес» пройдёт в Смоленской области

Это будет пятая акция в области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Осенняя акция «Сохраним лес» пройдёт в Смоленской области.

Осенняя акция «Сохраним лес» пройдёт в Смоленской области.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

20 мероприятий в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» пройдут в Смоленской области. Они охватят площадь в 12,33 га.

Сама пятая акция будет проходить с конца августа до ноября с целью привлечения внимания общества к экологическим проблемам. Уже в мероприятий были восстановлены лесные насаждения на площади 368 га, также были заложены памятные посадки, аллеи и скверы на землях иных для категорий на площади 5 га.

На данный момент общее количество людей принявших участие в акции составило 10086 человек.

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