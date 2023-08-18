Осенняя акция «Сохраним лес» пройдёт в Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

20 мероприятий в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» пройдут в Смоленской области. Они охватят площадь в 12,33 га.

Сама пятая акция будет проходить с конца августа до ноября с целью привлечения внимания общества к экологическим проблемам. Уже в мероприятий были восстановлены лесные насаждения на площади 368 га, также были заложены памятные посадки, аллеи и скверы на землях иных для категорий на площади 5 га.

На данный момент общее количество людей принявших участие в акции составило 10086 человек.

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