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НовостиПроисшествия18 августа 2023 12:18

Мужчина на «Шевроле» сбил пешехода в Смоленской области

В результате аварии в Ярцеве пострадавшему потребовалась медицинская помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мужчина на «Шевроле» сбил пешехода в Смоленской области.

Мужчина на «Шевроле» сбил пешехода в Смоленской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярцеве, возле дома 18 по улице 17 августа водитель легкового автомобиля «Шевроле» наехал на пешехода.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 40-летний мужчина находился за рулём автомобиля "Шевроле Еванда" и наехал на 43-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП мужчина получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

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