Тело мужчины нашли в реке Десна в Смоленской области. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

13 августа житель Орла 1983 года рождения отправился на рыбалку с родственниками, а вечером отплыл от берега на лодке. После этого мужчина больше не выходил на связь.

В Рославльском районе деревни Колпино из реки Десна, сегодня, 18 августа извлекли тело пропавшего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, тело погибшего было передано сотрудникам СУ СК РФ по Смоленской области.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, по предварительным данным видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили и оно было направлено на экспертизу. По данному факту СУ СУ России по Смоленской области проводит доследственную проверку.

Причина смерти мужчины и обстоятельства выясняются.

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