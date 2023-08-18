88-летняя пенсионерка пропала в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

88-летняя Кирова Валентина Фёдоровна пропала в Смоленской области. Последний раз женщину видели в Вязьме 6 августа.

Приметы пропавшей: женщина соседнего роста (155 см), худощавого телосложения, с седыми волосами.

По информации поисковиков, пенсионерка была одета в халат сиреневого цвета с цветочным орнаментом и белые мокасины. С собой у женщины была трость.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о Валентине, просят позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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