Тепло и гроза прогнозируются в Смоленской области 19 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Смоленской области завтра ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдёт небольшой дождь. По информации синоптиков, местами будет гроза. Ветер подует восточной четверти, 4-9 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха в области: ночью +14°C…+19°C, днем +25°C…+30°C.

В Смоленске: ночью +17°C…+19°C, днем +27°C…+29°C.

Атмосферное давление достигнет 747 мм рт. столба, будет слабо падать

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