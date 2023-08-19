Новым главным архитектором Смоленска станет Алексей Выдрин

Новым главным архитектором Смоленска стал Алексей Выдрин.
О появлении нового члена команды главы города Александра Новикова сообщили в мэрии.
Новый архитектор Смоленска приступит к своим обязанностям с понедельника, 21 августа.
Напомним, в марте прежний начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Николай Васнецов покинул свою должность.
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