Новым главным архитектором Смоленска станет Алексей Выдрин

Новым главным архитектором Смоленска стал Алексей Выдрин.

О появлении нового члена команды главы города Александра Новикова сообщили в мэрии.

Новый архитектор Смоленска приступит к своим обязанностям с понедельника, 21 августа.

Напомним, в марте прежний начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Николай Васнецов покинул свою должность.

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