В Смоленске открыли памятник земляку Михаилу Ефимову – первому летчику России

Фото: Андрей Смирнов.

На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине - в деревне Дуброва Духовщинского уезда в 1881 году. А сегодня, в преддверии Дня воздушного флота РФ, в Смоленске в сквере «Крылатые земляки» открыли бюст знаменитого летчика. Его установили в рамках федерального проекта «Единой России» «Историческая память» еще в апреле по инициативе Семена Жарикова.

«Городу не хватало аллеи, где будут представлены смоляне-герои авиации, ведь у нас в регионе звание «Герой Советского Союза» присвоено более 70 крылатым бойцам», - рассказал Семен Жариков.

По словам генерал-майора авиации, депутата облдумы Виталия Вовченко, смоленскую землю можно назвать Родиной дальней авиации, поэтому установка памятника первому летчику-земляку – важное для горожан событие.

«На Смоленщине был построен один из первых военных аэродромов, у нас действует масштабное производство - Авиационный завод. Нам есть, кем гордиться – десятки выдающихся летчиков, в том числе и Михаил Ефимов. Вдумайтесь, первый дипломированный авиатор России – смолянин», - отметил Виталий Вовченко.

Однако имя Михаила Ефимова знакомо немногим, хотя как испытатель и изобретатель он внес существенный вклад в развитие мирового авиастроения, поделился мнением полковник, кавалер двух орденов «Красной Звезды» Владимир Кошеваров:

«Конечно, нужно чаще рассказывать смолянам о таких знаменитых земляках, чьи имена знают во всем мире. И теперь, когда в самом крылатом сквере города установлен бюст Ефимова, думаю, о нем узнает намного больше людей».

Именно Владимиру Кошеварову предоставили право торжественно открыть памятник, а также ребятам из «Юнармии». На небесно-синих шевронах юных смолян надпись «Авиаотряд имени М.Н. Ефимова» - как символ связи прошлого и настоящего, сохранения «Исторической памяти».