Житель Гагарина украл компьютер, смартфон и пластиковую урну. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Гагарина проник в магазин выдавив окно. 37-летний ранее судимый мужчина украл компьютер, смартфон и пластиковую урну.

Полицейским удалось задержать вора по горячим следам, однако к этому моменту похититель уже избавился от украденного. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника персональный компьютер.

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