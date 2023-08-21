Житель Гагарина украл компьютер, смартфон и пластиковую урну.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Житель Гагарина проник в магазин выдавив окно. 37-летний ранее судимый мужчина украл компьютер, смартфон и пластиковую урну.
Полицейским удалось задержать вора по горячим следам, однако к этому моменту похититель уже избавился от украденного. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника персональный компьютер.
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