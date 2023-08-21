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НовостиПроисшествия21 августа 2023 7:12

Житель Гагарина украл компьютер, смартфон и пластиковую урну

Мужчина проник в торговую точку через окно для совершения кражи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Житель Гагарина украл компьютер, смартфон и пластиковую урну.

Житель Гагарина украл компьютер, смартфон и пластиковую урну.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Гагарина проник в магазин выдавив окно. 37-летний ранее судимый мужчина украл компьютер, смартфон и пластиковую урну.

Полицейским удалось задержать вора по горячим следам, однако к этому моменту похититель уже избавился от украденного. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленника персональный компьютер.

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