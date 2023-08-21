Александр Новиков представил нового главного архитектора Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

На еженедельной планерке с участием СМИ Александр Новиков представил присутствующим нового начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Алексея Выдрина, который сегодня, 21 августа, приступил к работе.

Глава города отметил, что Алексей Выдрин имеет большой опыт в сфере строительства и проектирования, а также является почетным строителем России.

– Надеемся, что его опыт, квалификация и компетенции будут полезны городу и его жителям, – добавил Александр Новиков.

Бывший начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Николай Васнецов покинул свою должность в марте.

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