Глава Смоленска пригрозил увольнениями руководителям коммунальных служб за «раскопы» на улицах города. Фото: пресс-служба администрации города.

Глава Смоленска Александр Новиков планирует ужесточить меры борьбы с нарушениями правил благоустройства коммунальными службами. Речь идет о «раскопах» муниципальных предприятий и других ресурсоснабжающих организаций после проведения ремонтных работ.

Александра Новикова крайне возмущает «наплевательское отношение» руководителей предприятий к правилам благоустройства и комфорту смолян:

– Самое важное, это сохранение здоровья и жизни людей, которые, не дай Бог, могут оказаться в вашей яме. В первую очередь, это касается муниципальных «Горводоканала» и «Смоленсктеплосети». Как мы можем какие-то требования предъявлять другим, если наши руководители их не соблюдают? – добавил градоначальник, подчеркнув, что если проблема не решится, будут предприняты решительные меры, вплоть до увольнения руководителей.

Остальных юридических лиц, не соблюдающих правила благоустройства, ждут внушительные административные штрафы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске приступят к проектированию новых ливнёвок. Об этом сообщил глава города Александр Новиков на еженедельной планерке.