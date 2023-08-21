Дорожники устраняют последствия ливня в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

К ликвидации последствий ливня, который прошёл 18 августа, приступили сотрудники СОГБУ "Смоленскавтодор" и СОГБУ "Спецавто". Сотрудниками СОГБУ "Смоленскавтодор" выполнялись работы по восстановлению грунтовых дорог на улицах: Покровского, Энгельса, Толмачева, Нижне-Лермонтовской и других.

В выходные дни сотрудники СОГБУ "Спецавто" начали выполнять работы по расчистке ливнёвок по трём районам города. На сегодняшний день работы продолжаются. Помимо этого, учреждение занимается ликвидацией грязевых наплывов на проезжей части на улицах города.

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