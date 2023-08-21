Александр Новиков прокомментировал прекращение работы «Колеса обозрения» в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Комментируя прекращение работы «Колеса обозрения» в Смоленске, глава города Александр Новиков сообщил, что с эксплуатантом ведутся переговоры о том, чтобы провести экспертизу, которая, возможно, опровергнет подозрения прокуратуры по поводу технической неисправности аттракциона. В случае, если подозрения подтвердятся, то эксплуатанту придется решить эту проблему.

– Исходя из документации, колесо обозрения перевести из Смоленска крайне затруднительно, – добавил мэр города.

Поведение эксплуатанта аттракциона градоначальник назвал фактически информационным шантажом.

– Есть понимание по колесу обозрения. СМИ - очень действенный инструмент для достижения целей, в том числе шантажа; были публикации, где администрацию в этой ситуации выставили "нехорошей", виновной. Зачем им это понадобилось – непонятно. На данный момент колесо остановлено, до проведения экспертизы, ведь главнее всего здоровье жителей. Пусть лучше оно стоит, чем куда-то покатится.

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