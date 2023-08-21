Смоленская АЭС: в Десногорске впервые прошел фестиваль инклюзивного взаимодействия «Атомные паруса духа»

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

19 августа в Десногорске прошел региональный этап большого международного социального проекта «Атомные паруса духа», организованный при поддержке концерна «Росэнергоатом», Смоленской АЭС и профсоюзной организации атомщиков, администрации Десногорска. Уникальный фестиваль инклюзивного взаимодействия объединил сильных духом и невероятной жизненной энергией людей из городов Смоленщины, Калининграда, Москвы и Урала.

Главным событием фестиваля стала гребная регата на лодках «Дракон» на акватории Десногорского водохранилища. «Проект «Атомные паруса духа» уникален тем, что позволяет людям сильным духом сплотиться и показать, что человеческие способности безграничны. В атомной отрасли есть такие ценности, как безопасность и единая команда. Надеюсь, что сегодня соревнования пройдут под флагом этих ценностей – безопасно, сплочено и дружно! Желаю всем проявить свои возможности и скрытые таланты. Пусть победит дружба и хорошее настроение!», - подчеркнул и.о. заместителя директора по управлению персоналом Смоленской АЭС Евгений Шупта, приветствуя участников фестиваля. Как отметил куратор отраслевого проекта «Атомные паруса духа» (г. Калининград) Александр Вахрамеев, в истории фестиваля гребная регата на лодках «Дракон» проводится впервые и этот опыт очень интересен как для организаторов, так и участников. «Десногорск - прекрасный город, шикарное место с развитой инфраструктурой для проведения подобных мероприятий. Город-спутник Смоленской АЭС нас встретил не только хорошей погодой, но и замечательными, добрыми людьми, которые всеми силами помогали нам в проведении фестиваля. Без помощи «Росэнергоатома», без помощи АЭС в городах присутствия мы бы никогда не справились!» - подчеркнул он. За звание сильнейшего боролись пять экипажей, в составе которых под управлением именитых капитанов - КМС, участников и призеров международных соревнований, чемпионов России, наравне с представителями спортивных клубов состязались люди с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры. Инклюзивный характер экипажей направлен на создание условий для раскрытия талантов всех участников путем взаимодействия и передачи опыта.

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Победителем гребной регаты стала команда «Кабачки» (капитана Марина Печенина), 2 место у команды «Сидор» (капитан Антон Сидоров), 3 место заняла команда «Атомный дух» (капитан Евгений Сотников).

Пока гребцы соревновались, жители и гости Десногорска участвовали в увлекательных мастер-классах по живописи, настольным играм, оригами, учились ориентироваться на местности с закрытыми глазами, блистали эрудицией в атомном квизе и наслаждались концертом смоленской кавер-группы «Jump».

«Очень рада, что побывала на фестивале «Атомные паруса духа». Замечательное водохранилище, отличная дружеская атмосфера, интересные активности на любой вкус и возраст. Считаю, что подобные мероприятия очень нужны, потому что мы мало уделяем внимания людям с ограниченными возможностями здоровья, а они среди нас, они хотят радоваться жизни, общаться друг с другом, чувствовать поддержку общества. И это все они находят на фестивале «Атомные паруса духа». Особенно приятно, что такое мероприятие проходит в моем родном городе!», - делится впечатлениями о проекте гостья из Обнинска, уроженка Десногорска Татьяна Вельш.

«Все проекты, которые проходят под эгидой ГК «Росатом», концерна Росэнергоатом нацелены на человека. А этот проект «Атомные паруса духа» - супер человекоцентричен. Когда после окончания регаты на вопрос «Зачем ты здесь?» слабослышащие и слабовидящие ребята отвечают: «Мы здесь не чувствуем себя инвалидами. Вы даете нам возможность быть на равных вместе с вами» - это дорогого стоит, потому что сегодня, как никогда, самое главное – это человек. Счастлив человек, счастливо то место, где он живет, счастлива его семья и счастлива Россия!», - отметила начальник отдела информации и общественных связей Дирекции Балтийской АЭС г. Калининград Инна Морева.

Справочно:

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, поддержку социальных инициатив и гуманитарных акций, рост уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры и доступной среды. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. Фестиваль «Паруса духа» проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом» с 2011 года по инициативе движения «Белая трость». Инклюзивный проект развивает тему экстрабилити — уникальных способностей и навыков, которые могут стать не слабыми сторонами, а конкурентными преимуществами людей с ограниченными возможностями здоровья. Площадками проекта «Паруса духа» выбраны всего пять городов страны в регионах присутствия атомных станций: Калининград (Балтийская АЭС), Ростов-на-Дону (Ростовская АЭС), Саратов (Балаковская АЭС), Десногорск (Смоленская АЭС) и г. Заречный (Белоярская АЭС).