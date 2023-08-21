В Смоленске планируют привести в порядок водоемы к следующему купальному сезону. Фото: пресс-служба администрации города.

Администрация города Смоленска планирует принять меры по очистке водоемов к следующему купальному сезону. Об этом стало известно в ходе еженедельной планерки в мэрии.

Глава города отметил, что купание разрешается только при отсутствии «цветения» воды из-за размножения водорослей. В иных случаях на пляжах в соответствии с результатами лабораторных исследований Роспотребнадзора размещены соответствующие таблички, информирующие о запрете на купание.

Что касается очистки водоемов, во многих случаях требуется строительство очистных сооружений. Для проведения работ требуется много денежных средств, этот вопрос находится на рассмотрении городских властей.

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