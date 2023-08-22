Водитель автомобиля "ВАЗ" погиб в ДТП в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по региону, на 35 километре трассы "А-130-Спас-Деменск-Ельня-Починок" 20 августа в 11:46 в Глинковском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

За рулём автомобиля находился 35-летний водитель, который не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате столкновения автомобиль получил серьезные технические повреждения.

На место происшествия прибыли спасатели, однако водитель погиб до того, как успела приехать скорая.

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