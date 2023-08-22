Смолянин напал на приятеля с ножом и скрылся. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

На улице Тенишевой 13 августа два приятеля распивали алкоголь. Позже между ними возник конфликт, что побудило одного достать нож и напасть на своего собутыльника.

Нападавший бил своего знакомого в грудь и шею. После ударов, подозреваемый скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали для пострадавшего скорую помощь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, было установлено, что нападавшим был ранее судимый местный житель 1967 года рождения. Его удалось задержать на площади Победы в Смоленске.

Сотрудники полиции забрали у мужчины орудие убийства. Подозреваемый был арестован на 7 суток за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Также было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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