В Смоленской области Россельхозбанк повышает ставки до 12% по накопительному счету «Моя копилка»

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

С 16 августа 2023 года Россельхозбанк повышает ставки по накопительным счетам, открытым с 17 июля 2023 года в рамках тарифного плана «Моя копилка», на 3,5 п.п. Максимальная ставка по счету возрастет до 10,5% годовых.

«Накопительный счет выгодно сочетает в себе возможности вклада и свободу операций по счету, поэтому этот продукт является одним из самых востребованных сберегательных инструментов у наших клиентов. Возможность гибкого управления счетом и стабильная доходность делают накопительные счета не менее привлекательными, чем срочные вклады. По нашим ожиданиям, интерес клиентов к накопительным счетам будет устойчивым наравне со срочными вкладами», - отметила Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов.

Также до 31 августа 2023 года включительно в рамках акции «Выгодные траты» у клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой в рамках Тарифного плана «СВОЯ карта». Процентная надбавка может составить 0,5% при тратах от 10 000 до 30 000 рублей; 1% – от 30 000 до 70 000 рублей; и 1,5% – свыше 70 000 рублей. Максимальная процентная ставка с учетом акции "Выгодные траты" составит 12%. Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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