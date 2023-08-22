Карантин из-за бешенства объявили в Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По Смоленской области распространяется бешенство. Был введён карантин по приказу, подписанному врио губернатора Василием Анохиным от 18 августа. Четыре деревени признали неблагополучными пунктами: Гредякино, Сельцо, Лукьяново, Новоселки и станцию Гредякино.

После введения карантина запрещается проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз, за исключением вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до попытки перемещения животного, отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Территорию личного подсобного хозяйства смолянина в районе дома номер 2 в деревне Гредякино, объявили эпизоотическим очагом.

На указанных территориях запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, кроме персонала, представителей ветеринарной службы и местных жителей, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вакцинированных против бешенства за 179 календарных дней до попытки перемещения, а также перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

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