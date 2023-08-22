В Смоленске «Квадра» продлила ремонт теплосети в районе Пятницкого путепровода. Фото: ПАО «Квадра».

Специалисты «Квадры» сообщили о том, что вынуждены продлить сроки ремонта теплосети в районе Пятницкого путепровода до 8 сентября. Причина – нетипичное расположение труб на эстакаде над железнодорожными путями.

Здесь производится монтаж оборудования на высоте 10 метров, в том числе вблизи линий электропередачи, что несколько замедляет темп работ. Каждый этап ремонта тщательно контролируется с представителями «РЖД».

Напомним, рядом с Пятницким путепроводом энергетики меняют 510 метров труб диаметром 700 мм. Этот участок теплосети является важным звеном в теплоснабжении города. Благодаря капитальному ремонту повысится надежность теплоснабжения для 234 жилых домов и 39 социальных объектов в Заднепровском районе города.

Читай также:

Глава Смоленска пригрозил увольнениями руководителям коммунальных служб за «раскопы» на улицах города. Также Александр Новиков заявил, что нарушителей ждут большие административные штрафы.