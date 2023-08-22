Тело местного жителя подняли из реки Днепр в Смоленском районе. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».

21 августа спасатели подняли тело утонувшего местного жителя из реки Днепр в Смоленском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел на территории деревни Боровая. Тело передано сотрудникам полиции, личность погибшего пока не установлена. Обстоятельства гибели и причина смерти выясняются.

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