Тело местного жителя подняли из реки Днепр в Смоленском районе. Фото: СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
21 августа спасатели подняли тело утонувшего местного жителя из реки Днепр в Смоленском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел на территории деревни Боровая. Тело передано сотрудникам полиции, личность погибшего пока не установлена. Обстоятельства гибели и причина смерти выясняются.
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