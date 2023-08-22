В Смоленске водитель автомобиля «ВАЗ» сбил пенсионерку. Фото: «Подслушано Смоленск».

Авария с пострадавшей пенсионеркой произошла 21 августа на улице Маршала Жукова. Напротив онкологического диспансера пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время на большой скорости ехал автомобиль, который сбил пенсионерку. По словам очевидцев, в результате столкновения она отлетела на пять метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работала реанимация.

Также известно, что за рулём "ВАЗа" находился 29-летний водитель. Пострадавшей оказалась 86-летняя женщина.

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