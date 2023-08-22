Праздничные мероприятия к Дню города пройдут на этой неделе в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Пресс-служба мэрии поделилась программой праздничных мероприятий, приуроченных к 1160-летию со дня первого упоминания Смоленска в летописи. Жители и гости областного центра могут посетить:

22 августа – фестиваль ко Дню Государственного флага Российской Федерации» в парке «Соловьиная роща». Начало – в 17.00. В программе: интерактивные площадки, концертные номера, квесты, квизы, спортивные и настольные игры, мастер-классы для детей и флешмобы. В честь праздника активисты молодежных и волонтерских организаций развернут огромное полотно государственного флага.

24 августа – танцевально-музыкальная программа «Смоленская вечерка» в ПКиО «Соловьиная роща» в 18.00.

26 августа – фестиваль профессионального и самодеятельного художественного творчества с участием фольклорных коллективов области. Место проведения – ПКиО «Соловьиная роща». Начало – в 12.00

26 августа – фестиваль «АРТ – МАЯКовский». Место проведения – ул. Маяковского. Начало – в 12.00 (детский арт-фестиваль #ПОКА_ЛЕТО) и 16.00 (программа от Культурного центра "Заднепровье").

27 августа – фестиваль исторического костюма «Смоленск в веках» в городском саду Блонье в 15.00

27 августа – благотворительный фестиваль «Я хочу играть со всеми» на улице Маяковского в 16.00.

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