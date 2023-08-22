50-летний мужчина погиб в результате ДТП в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

На 13-м километре трассы «Р132-Субботники-Ярыгино»Сычевского района, вчера, 21 августа, в 17:40 случилось ДТП с одним погибшим.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 22-летний водитель находился за рулём автомобиля «ВАЗ Калина», не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии погиб 50-летний пассажир, а сам водитель получил травмы.

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