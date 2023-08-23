Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 23 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня в Смоленской области ожидается облачность с прояснениями. Днём местами кратковременные дожди и гроза. Ветер будет западной четверти со скоростью 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +18°C…+23°C.

В Смоленске: +21°C…+23°C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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