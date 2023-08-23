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НовостиОбщество23 августа 2023 6:43

12 обновленных почтовых отделений откроются в Смоленской области в 2023 году

Об этом стало известно после рабочей встречи Василия Анохина с гендиректором Почты России Михаилом Волковым
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
12 обновленных почтовых отделений откроются в Смоленской области в 2023 году. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

12 обновленных почтовых отделений откроются в Смоленской области в 2023 году. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

На рабочей встрече Василия Анохина с генеральным директором Почты России Михаилом Волковым обсуждалось развитие инфраструктуры Почты и дальнейшее взаимодействие. Так, в этом году в районах области после ремонтов откроются 12 сельских отделений. 10 отделений были отремонтированы в прошлом году.

Фото: страница врио губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

Фото: страница врио губернатора Василия Анохина ВКонтакте.

Вместе с тем, есть вопросы по графикам работы почтовых отделений в малых и отдаленных населенных пунктах. По словам врио губернатора, эта проблема неоднократно поднималась во время моих встреч с жителями муниципалитетов.

Для ее решения составлен и утвержден с региональным руководством Почты план по восполнению кадрового дефицита. Помимо этого, будут прорабатываться меры поддержки в части помещений.

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