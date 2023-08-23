Денис Пушилин наградил медалями освобождавших Донбасс смоленских бойцов. Фото: страница Дениса Пушилина ВКонтакте.

Денис Пушилин вручил государственные награды Донецкой Народной Республики смоленским бойцам, которые участвовали в освобождении Донбасса.

Глава ДНР посетил Смоленскую область, чтобы побывать на могиле родного брата своего прадеда, который отдал свою жизнь, освобождая регион в годы Великой Отечественной войны.

– Особый день для меня сегодня. Одно дело знать, что один из твоих прадедов, фамилию которого ты носишь, воевал и погиб, другое – побывать на его могиле, поблизости от того места, где он отдал жизнь в войне против гитлеровского фашизма ровно 80 лет назад, — рассказал Денис Пушилин.

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