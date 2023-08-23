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НовостиОбщество23 августа 2023 7:10

100 миллионов рублей выделили Смоленску на ремонт трех улиц

Средства на ремонт дорожной инфраструктуры выделили из федерального бюджета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
100 миллионов рублей выделили Смоленску на ремонт трех улиц. Фото: «Смоленскавтодор».

100 миллионов рублей выделили Смоленску на ремонт трех улиц. Фото: «Смоленскавтодор».

На ремонт улиц Чаплина, Герцена и Энгельса в Смоленске выделено 100 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации области, федеральные средства также помогут отремонтировать площадь Победы.

Всего четырём субъектам России выделили субсидию на ремонт дорожной инфраструктуры. Среди них – Рязанская, Орловская, Ярославская и Смоленская области.

Ранее «КП» писала, что 12 обновленных почтовых отделений откроются в Смоленской области в 2023 году. Об этом стало известно после рабочей встречи Василия Анохина с гендиректором Почты России Михаилом Волковым.