100 миллионов рублей выделили Смоленску на ремонт трех улиц. Фото: «Смоленскавтодор».

На ремонт улиц Чаплина, Герцена и Энгельса в Смоленске выделено 100 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации области, федеральные средства также помогут отремонтировать площадь Победы.

Всего четырём субъектам России выделили субсидию на ремонт дорожной инфраструктуры. Среди них – Рязанская, Орловская, Ярославская и Смоленская области.

Ранее «КП» писала, что 12 обновленных почтовых отделений откроются в Смоленской области в 2023 году. Об этом стало известно после рабочей встречи Василия Анохина с гендиректором Почты России Михаилом Волковым.