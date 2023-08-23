Смолянину грозит до 3 лет тюрьмы за драку с новым приятелем.
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Вечером житель Рославля решил пойти в бар. В заведении он познакомился с другим мужчиной, с которым они стали распивать алкоголь.
В определённый момент между новыми приятелями возник конфликт, в результате которого второй мужчина ударил жителя Рославля в челюсть.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, пострадавшему был причинён вред здоровью средней тяжести. Мужчина отправился в больницу.
Также было возбуждено дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Нападавшему грозит до 3 лет тюрьмы.
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