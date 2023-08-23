Василий Анохин подвел итоги капремонта и оснащения школ Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На своей странице в соцсети Василий Анохин подвел итоги капремонта школ региона, на который было направлено почти 90 млн рублей.

Так, к этому моменту работы завершены в Сычевской школе Монастырщинского района, школе-гимназии в Ярцеве, Лицее имени Кирилла и Мефодия и Мурыгинской школе Починковского района.

В Засижьевской школе Ярцевского района и Прудковской школе Починковского района ремонт вступает в завершающую стадию.

Также за счет сложившейся экономии по результатам закупочных процедур проведем ремонт Новосельской школы Вяземского района.

На 2024-2025 годы запланирован двухгодичный ремонт школы №28 города Смоленска и Холмовской школы Холм-Жирковского района.

Врио губернатора отметил, что нуждающихся в капремонтах школ намного больше, чем подано заявок. Один из таких примеров — Хиславичский район, который отличился не только неучастием в программе капремонта школ с 2022 года, но и учреждений культуры с 2019-го. По словам главы региона, этот район и несколько других проявляют низкую активность и в проектах по благоустройству.

– Отмечу, что Хиславичский район далеко не единственный, где есть проблемы с участием в федеральных программах и проектах. Каждый случай буду оценивать индивидуально. И делать выводы, в том числе организационного характера, – написал Василий Анохин.

Ранее «КП» писала, что 12 обновленных почтовых отделений откроются в Смоленской области в 2023 году. Об этом стало известно после рабочей встречи Василия Анохина с гендиректором Почты России Михаилом Волковым.