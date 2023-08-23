Мотоциклиста госпитализировали после аварии в Смоленске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в региональном УМВД, вчера вечером возле дома 43 на улице Кирова случилось ДТП с мотоциклистом.

В ведомстве уточнили, что 29-летний водитель находился за рулём мотоцикла "Хонда CBR" и не справился с управлением, в результате чего упал с транспорта на ходу.

Мотоциклист получил травмы и его незамедлительно госпитализировали в больницу.

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