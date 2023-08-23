Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 12:58

Движение транспорта по Соборной горе в Смоленске прекратили на три недели

Причиной стали ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Движение транспорта по Соборной горе в Смоленске прекратили на три недели. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Движение транспорта по Соборной горе в Смоленске прекратили на три недели. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

По информации мэрии, на Соборной горе, на территории от улицы Металлистов до улицы Большая Советская прекратится движение транспортных средств с 23 августа по 15 сентября.

Причиной ограничения движения стали ремонтные работы на магистральных тепловых сетях, которые проводят ПАО "Квадра".

Читай также:

Василий Анохин подвел итоги капремонта и оснащения школ Смоленской области. В этом году на капитальный ремонт учреждений было направлено почти 90 млн рублей.