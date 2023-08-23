Движение транспорта по Соборной горе в Смоленске прекратили на три недели. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

По информации мэрии, на Соборной горе, на территории от улицы Металлистов до улицы Большая Советская прекратится движение транспортных средств с 23 августа по 15 сентября.

Причиной ограничения движения стали ремонтные работы на магистральных тепловых сетях, которые проводят ПАО "Квадра".

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