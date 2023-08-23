Какие проекты планируют реализовать в Смоленске?

Фото: администрация Смоленской области.

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл встречи с жителями всех трёх районов Смоленска и ответил на заданные вопросы. Значительная их часть касалась ЖКХ, ремонта дорог, благо-устройства общественных территорий, оборудования детских и спортплощадок, а также работы социальных учреждений.

О результатах встреч глава региона рассказал смолянам, уточнив, что к решению проблем областные власти намерены подойти комплексно, в тесном взаимодействии с главой города Александром Новиковым (он также принял участие во встречах).

Совместными усилиями планируется сделать всё возможное для того, чтобы привести Смоленск в порядок.

Обратная связь

В ходе общения с главой региона жители Заднепровья обратили внимание на отсутствие уличного освещения на дорогах, по которым учащиеся идут в школу, в их числе: улица Автозаводская в районе школы №30, улица Минская в Гнёздове, дорога в посёлке Пронино. По словам Василия Анохина, здесь усилят уличное освещение, на отдельных участках установят «лежачих полицейских». Также принято решение отремонтировать тротуары на пути к детскому саду «Одуванчик».

Поднимался и вопрос открытия Заднепровского филиала многофункционального центра. Как пояснил врио губернатора, МФЦ по Заднепровскому району распахнёт свои двери 28 августа на улице Маршала Ерёменко. А через два месяца — до ноября завершится строительство поликлиники в микрорайоне Королёвка. Жители ул. Лавочкина опасаются, что из взрослой поликлиники №8 и детской поликлиники №6 сюда перейдут все узкопрофильные специалисты. Однако, как заверил глава региона, доступность оказания там первичной медицинской помощи будет обеспечена. И этот вопрос он проконтролирует лично.

Для игр и спорта

Жители Заднепровского района также пожаловались на нехватку современных детских площадок. Пожелание смолян было услышано. По словам Василия Анохина, в сентябре игровые комплексы установят на улицах Лавочкина и в 1-м Минском тупике. Кроме того, их установка запланирована на улицах Губенко, Седова и Маршала Еремёнко. До конца августа будут размещены площадки для занятий воркаутом на улицах Толмачёва и Маршала Ерёменко, спортивные тренажёры — на улицах Автозаводской и Кутузова.

Как уточнил Василий Анохин, площадки для детей и взрослых будут оборудованы в Промышленном и Ленинском районах. Детские игровые комплексы появятся на улицах Маршала Соколовского, Раевского, Попова, проспекте Строителей и на улице 25 Сентября, где также запланирована установка спортивного комплекса.

Кроме того, в парке «Реадовка» и на улице Маршала Соколовского в начале осени установят площадки для занятий воркаутом, а на улицах Гарабурды и Нахимова оборудуют спортплощадки.

Отремонтируем!

Жителей Ленинского района в ходе встречи волновал вопрос качества питьевой воды. Как пояснил врио губернатора, сегодня эта проблема уже решается. Специалисты приступили к реконструкции Верхне-Ясенного водозабора, который обеспечивает водой Ленинский район. Работы завершат к августу следующего года. Это позволит улучшить качество водоснабжения для 119 тысяч человек.

Отметим, что крупный проект реконструкции водозабора запущен в рамках федерального проекта «Чистая вода». На эти цели направят около 800 млн рублей. Будет установлена и станция смягчения воды.

Что касается ещё одного масштабного проекта — ремонта «Красного Креста», — то его закончат в этом году. Будет приведён в порядок ряд корпусов, восстановлена и обновлена материально-техническая база. В том числе там организуют отделение сосудистой хирургии с двумя современными операционными, что позволит увеличить приём пациентов кардиологического профиля.

Ремонтные работы запланированы и на площади Победы, где, по словам главы региона, в этом строительном сезоне будет приведён в порядок подземный переход. Помимо этого, планируется отремонтировать саму площадь и улицы Чаплина, Герцена, Энгельса, Твардовского.

Будет решён дорожный вопрос для жителей микрорайонов Киселёвка и Алтуховка. К ноябрю откроется движение на автодороге, которая соединит ул. Рыленкова с окружной дорогой Р-120, а также улучшит транспортную доступность деревни Алтуховки.

На дорогах областного центра появится больше новых муниципальных автобусов. По словам Василия Анохина, до конца года дополнительно закупят 45 автобусов для «Автоколонны — 1308», что позволит решить проблему высокого износа подвижного состава.