В Вяземском, Новодугинском и Холм-Жирковском районах в этом году откроются модельные библиотеки

Фото администрации Смоленской области.

Новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Модернизация этих библиотек по модельному стандарту ведётся в рамках нацпроекта «Культура» и должна завершиться до начала октября. Как подчеркнул глава региона, при посещении районов, где подобные библиотеки уже появились, он отмечал востребованность таких многофункциональных центров у представителей всех возрастов.

В учреждениях сделан хороший ремонт, закуплена новая мебель, интерактивное и компьютерное оборудование, существенно обновлён книжный фонд. Благодаря этим обновлениям растёт как количество читателей, так и посетителей в целом, которые приходят сюда на мастер-классы, лекции, выставки и концерты.

Сейчас на Смоленщине работают шесть таких библиотек. Однако в будущем их число увеличится. По словам Василия Анохина, при условии согласования заявок региона в Минкульте в следующем году на новый формат перейдут ещё пять библиотек.

В регионе откроют три модельные библиотеки.

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С первого сентября ученики школы-гимназии в Ярцеве сядут за парты в обновлённых кабинетах. Благодаря участию в программе «Модернизация школьных систем образования» был проведён масштабный капремонт основного и малого зданий школы. Отметим, что на сегодняшний день здесь получают знания около 550 учеников. За 70-летнюю историю основного здания это его первый основательный ремонт.

Капремонт в гимназии стартовал в мае 2022 года. Первый этап проекта коснулся восстановления малого здания, а в этом году благоустройство продолжили уже в основном корпусе. За это время обновили фасад, цоколь, отмостки, внутренние помещения четырёх этажей, лестницы и входную группу. Также школа получила деньги на оснащение средствами

обучения и воспитания. В общей сложности на эти цели было направлено более 60 млн рублей.

Ремонт школы в Ярцеве — один из этапов реализуемого на территории региона проекта по обновлению учреждений образования. По словам главы региона, это очень нужная программа — она позволяет получить дополнительное финансирование не только на капремонт школ, но и на их оснащение новым оборудованием.

В 2023 году в программу вошли пять образовательных учреждений региона, в трёх из них работы уже завершены полностью, в их числе — гимназия города Ярцева, Сычёвская школа Монастырщинского района и Мурыгинская школа Починковского района. В Засижьевской школе Ярцевского района и Прудковской школе Починковского района ремонт будет закончен в течение ближайшего месяца.

Эта работа будет продолжена. В заявку на отбор на 2024-2026 годы уже включён ряд школ области. Врио губернатора Василий Анохин поручил главам районов держать этот вопрос на личном контроле и заявлять на участие все школы, нуждающиеся в капремонте.