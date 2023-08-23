Как отметят 1160-летие Смоленска?

Фото пресс-службы администрации Смоленской области

Чуть больше месяца остаётся до 25 сентября -даты, которая официально считается днём города Смоленска. Напомним, что в этом году городу исполняется 1160 лет, также будет отмечаться 80-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Однако торжества, посвящённые юбилею Смоленска, начались задолго до вышеозначенный даты. А площадки для празднования развернулись не только в областном центре, но и в районах Смоленщины…

Но основные мероприятия ещё впереди. Какие коллективы выступят перед смолянами и гостями региона и какие ещё сюрпризы приготовили организаторы? Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, который провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы жителей ответила вице-губернатор Анастасия Гапеева.

О фирменном стиле

Для празднования 1160-летия города-героя был создан брендбук, где дублируются цифры 863 (год первого письменного упоминания о Смоленске) и кириллическое написание этих цифр. При этом любой желающий может использовать региональный стиль для себя — например, создать тематический мерч. Полный брендбук 1160-летия можно найти во вкладке «Партнёрам» на сайте smolensk.ru.

О портале smolensk.ru и чат-боте

На сайте smolensk.ru размещена полная афиша мероприятий к 1160-летию города Смоленска и 80-летней годовщине освобождения Смоленщины, и сайт постоянно дополняется новой информацией. Любой пользователь может найти мероприятия по своим интересам, а также контакты его организаторов по дате и геолокации.

Совместно с порталом работает чат-бот в Telegram — при обновлении информации пользователем приходит уведомление в чат-боте.

Пока на сайте размещены бесплатные мероприятия, но в дальнейшем здесь будут публиковаться и коммерческие события. Также в будущем планируется создать единую афишу всех мероприятий для жителей и гостей региона.

О праздновании в районах

С 1 июля в районах Смоленской области проходили тематические праздники под лозунгом «Смоленщина, мы вместе!». В районы приезжали творческие коллективы из Смоленска и из других муниципалитетов. А в сентябре уже районные исполнители покажут свои программы для жителей Смоленска — 9 сентября пройдёт большой концерт и выставка-подворье муниципальных образований.

О приглашённых гостях

В областном центре выступят приглашённые коллективы и исполнители из Татарстана, Москвы и Московской области, а также Белоруссии и подшефного Смоленску Першотравневого района ДНР.

8-12 сентября пройдёт кинофестиваль актёров-режиссёров «Золотой Феникс». Ждём в гости именитых и начинающих режиссёров, для смолян пройдут встречи с артистами, мастер-классы и показы кинофильнов.

О событиях в сентябре

Сентябрь будет насыщен разноплановыми мероприятиями. 1 сентября состоится фестиваль мыльных пузырей на площади Ленина, а 2-го — первый в Смоленске фестиваль баскетбола 3х3 «Смоленская крепость». 3 сентября на площади Ленина пройдёт мотофестиваль, а у Ледового дворца — спортивный полумарафон. Своё 5-летие отметит парк «Соловьиная роща», на котором выступит Московский казачий хор.

7-9 сентября в городе стартует цикл фестивалей «Русское лето» (7-го концерт на базе КЦ «Губернский», 8-9 сентября — на площади Ленина). 8 сентября в Смоленске выступит «Хор Турецкого», а по 9 сентября пройдёт XVI фестиваль «Молодёжь — за Союзное государство». В день его завершения выступят молодые исполнители из России и Белоруссии, коллективы из Татарстана и кавер-группы.

9 сентября на площади Ленина — концерты групп «Земляне», «Зверобой» и «Бурито».

16 сентября приезжает Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. На 17 сентября запланировано проведение Кросса наций и выступление смоленских диджеев.

23, 24 и 25 сентября — кульминация празднования юбилея. В центре города состоится патриотический концерт с участием коллектива «Фонограф» и Сергея Жилина, а также артистов из Витебска, Могилёва и Минска.

24 сентября в Смоленске пройдёт реконструкция водружения Знамени Победы, а 25-го на крепостной стене со стороны улицы Дзержинского покажут песочное шоу об истории Смоленщины. Действие будет сопровождаться выступлением православного хора.

Если у жителей или гостей есть предложения по дополнению праздничной программы, их можно оставить во вкладке «Партнёрам» на сайте smolensk.ru.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области Вконтакте (https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).

Ирина АЛЕКСЕЕВА