Тепло и переменная облачность ожидаются 24 августа в Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске и области сегодня будет переменная облачность, днем кратковременные дожди.

Ветер подует западный, 5-10 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +17°C…+22°C. В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 739 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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