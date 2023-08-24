Нетрезвый смолянин жестоко избил девушку палками. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В пять утра 21 августа нетрезвый мужчина напал на двух подруг. Инцидент произошел в Рославле.

По информации очевидцев, девушки сидели на остановке возле магазина. Мимо них проходил нетрезвый мужчина, неожиданно напавший на одну из подруг. Смолянин повалил девушку на землю и стал бить её палками по всему телу и голове.

Весь процесс на телефон снимала подруга 22-х летней пострадавшей, за что мужчина ударил и её тоже. Первая девушка перестала сопротивляться через какое то время избиения, потеряв сознание.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, нападавшим оказался 35-летний житель Десногорска. В настоящее время проводится экспертиза, по результатам которой будет определена тяжесть травм пострадавшей.

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