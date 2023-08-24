Фестиваль исторических костюмов пройдёт в Смоленске 27 августа. Фото: пресс-службы администрации города.

Фестиваль исторических костюмов "Смоленск в веках" пройдёт в это воскресенье, 27 августа в рамках празднования 1160-летия города в 15:00.

Местом проведения мероприятия станет сад Блонье, где будет представлено более чем 40 моделей в реконструированной одежде.

Участниками фестиваля будут представлены исторические личности, когда-то жившие в Смоленской области, такие как Денис Давыдов, Юрий Гагарин, Мария Тенишева и прочие.

Все желающие смогут сфотографироваться на память с известными личностями.

Также возле памятника М. И. Глинки, в 17:00 начнётся концерт, в котором будет участвовать Камерный оркестр и солисты Смоленской филармонии.

Читай также:

Василий Анохин подвел итоги капремонта и оснащения школ Смоленской области. В этом году на капитальный ремонт учреждений было направлено почти 90 млн рублей.