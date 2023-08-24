В Смоленске предлагается увековечить память Юрия Ходуненкова и Валентины Калегаевой

Фото: Смоленский городской Совет.

Комиссия по социальной сфере Смоленского городского Совета рассмотрела два соответствующих вопроса и рекомендовала сессии принять решения при наличии полного пакета необходимых документов.

Увековечить память общественного деятеля, краеведа, почётного строителя России Юрия Ивановича Ходуненкова предлагается путём установки мемориальной доски на фасаде здания школы № 18, где он учился с 1955 по 1966 год. Являясь одним из руководителей ООО «Гнездово» и занимая активную жизненную позицию, Юрий Иванович на общественных началах был директором музея истории керамики Гнёздова и Смоленщины, председателем Совета Смоленского общественного движения «Духовное наследие», председателем Правления областного химического общества имени Д.И. Менделеева, лауреатом конкурса «Лучший инженер России», членом-корреспондентом Международной Академии наук.

Фото: Смоленский городской Совет.

В ходе комиссии горсовета подчёркивалось, что Юрий Иванович проводил серьёзную работу по восстановлению и сохранению историко-культурного наследия Смоленщины и России, особенно – уникального комплекса памятников «Гнёздовские Курганы». Именно благодаря ему был установлен памятный знак на месте находки древнейшей кириллической надписи.

Для увековечения памяти заслуженного врача РСФСР главного врача Смоленской городской санитарно-эпидемиологической станции, главного государственного санитарного врача города Смоленска с 1960 по 1978 год Валентины Авксентьевны Калегаевой, как уточнила депутат Светлана Новикова, предлагается установить мемориальную доску на фасаде здания Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области». Здесь заслуженный врач РСФСР работала с 1950 по 1985 год.

Под руководством Валентины Калегаевой, как вспоминают её коллеги, в Смоленске началась активная работа по иммунопрофилактике детского населения против кори, дифтерии, коклюша, столбняка и других инфекционных заболеваний.