В Починковском районе ввели ограничение движения по мосту. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Стометь с 23 августа до завершения ремонта вводится временное ограничение скорости движения транспортных средств. Автомобилистам разрешается проезжать сооружение на скорости до 40 км в час.

Помимо этого, по информации профильного департамента, вводится запрет на движение пешеходов по тротуару этого моста слева.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске прекратят движение транспорта по улице Бакунина 1 сентября. Прекращение связано с проведением торжественных мероприятий.