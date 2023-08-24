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НовостиОбщество24 августа 2023 8:19

В Починковском районе ввели ограничение движения по мосту

Автомобилям разрешается двигаться по сооружению, не превышая 40 км/час
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Починковском районе ввели ограничение движения по мосту.

В Починковском районе ввели ограничение движения по мосту.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В связи с аварийной ситуацией на мосту через реку Стометь с 23 августа до завершения ремонта вводится временное ограничение скорости движения транспортных средств. Автомобилистам разрешается проезжать сооружение на скорости до 40 км в час.

Помимо этого, по информации профильного департамента, вводится запрет на движение пешеходов по тротуару этого моста слева.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске прекратят движение транспорта по улице Бакунина 1 сентября. Прекращение связано с проведением торжественных мероприятий.