Все образовательные учреждения города готовы к новому учебному году

Фото: Смоленский городской Совет.

«В Смоленске 88 детских садов и 43 школы. Особенно важно, чтобы к 1 сентября все мероприятия по ремонту учреждений, обеспеченности горячим питанием, бесплатными учебниками, антитеррористической защищенности объектов и прочие были полностью закончены», – отметил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

В частности, из бюджета города в этом году образовательным организациям выделены 5 млн рублей на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности, около 5,5 млн рублей на совершенствование систем охранной пожарной сигнализации, 12 млн рублей на проведение текущего ремонта, 15,6 млн рублей на оснащение обеденных залов и пищеблоков. Также депутаты направляют дополнительные средства в течение года на решение текущих вопросов в конкретных образовательных учреждениях округов.

На комиссии горсовета по социальной сфере прозвучало, что дошкольные образовательные учреждения в Смоленске посещают 16130 детей.

«В одну смену работают 14 школ, в две – 29. Общее количество школьников к 1 сентября составит в Смоленске более 37400 человек. Также, как ожидается, в следующем году у нас будет более 3700 первоклассников», - прокомментировал Анатолий Овсянкин.

Как сообщила Администрация города Смоленска, в оценке готовности образовательных учреждений приняли участие сотрудники профильного управления, представители управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Смоленска, отдела вневедомственной охраны по городу Смоленску Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Смоленской области, отдела надзорной деятельности профилактической работы города Смоленска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области, Управления Министерства внутренних дел России по городу Смоленску.

Все образовательные учреждения города признаны готовыми к новому учебному году.