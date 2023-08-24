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НовостиОбщество24 августа 2023 12:17

Электронные табло стали устанавливать на остановках в в Смоленске

Они будут показывать время прибытия трамваев на остановки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Электронные табло стали устанавливать на остановках в в Смоленске. Фото: «Промышленный район» ВКонтакте.

Электронные табло стали устанавливать на остановках в в Смоленске. Фото: «Промышленный район» ВКонтакте.

Информационное табло показывающее время прибытия трамваев появилось в Смоленске на конечной трамвайной остановке на улице Петра Алексеева.

По предположениям, данные табло могут появится вскоре на самых крупных остановках города. Такие экраны ранее появились только на площади Победы для автобусов.

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