Электронные табло стали устанавливать на остановках в в Смоленске. Фото: «Промышленный район» ВКонтакте.

Информационное табло показывающее время прибытия трамваев появилось в Смоленске на конечной трамвайной остановке на улице Петра Алексеева.

По предположениям, данные табло могут появится вскоре на самых крупных остановках города. Такие экраны ранее появились только на площади Победы для автобусов.

Читай также:

В Починковском районе ввели ограничение движения по мосту. Автомобилям разрешается двигаться по сооружению, не превышая 40 км/час.