Смолянам передали привет с Северного полюса. Фото: пресс-служба администрации города.

Мария Колюшенкова поделилась своими впечатлениями о путешествии на атомном ледоколе «50 лет Победы». Видео ученицы 27 школы, побывавшей на Северном полюсе, опубликовала пресс-служба мэрии.

Напомним, смоленские школьники Максим Клочко и Мария Колюшенкова в составе научной экспедиции провели 10-дневное путешествие по маршруту Мурманск – Земля Франца-Иосифа – Северный полюс - Мурманск. Перед поездкой, 9 августа, глава города Александр Новиков передал юным смолянам флаг Смоленска.

По словам Маши, поездка оправдала все ожидания и подарила массу незабываемых впечатлений.

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