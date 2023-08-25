Небольшой дождь ожидается в Смоленской области 25 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Смоленске и области сегодня будет облачно с прояснениями, утром местами небольшой дождь, днем возможны грозы.

Ветер подует переменный, 2-7 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +17°C…+22°C.

В Смоленске: +20°C…+22°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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