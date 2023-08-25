Конкурс фольклора и ремёсел пройдёт в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Традиционный конкурс фольклора и ремесел организованный домом культуры "Шарм", при поддержке Управления культуры Администрации Смоленска пройдёт в парке "Соловьиная роща" 17 сентября.

Как сообщили в Администрации города, мастера декоративно-прикладного творчества, творческие коллективы, исследователи в области фольклористики, этнографии, краеведения, учащиеся и педагоги дополнительного образования, фольклорные театры, творческие союзы, семейные ремесленные артели, библиотеки и музеи приглашаются к участию в конкурсе.

Подать заявки на участие в мероприятии можно до 8 сентября на сайте ДК Гнёздово, там же можно найти условия проведения конкурса.

Смоляне смогут преподнести народные обычаи с традициями города и продемонстрировать декоративно-прикладное творчество.

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