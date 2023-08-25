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НовостиПроисшествия25 августа 2023 11:29

В Смоленском районе семейная пара украла коляску у другой пары

У супругов украли коляску пока они были в больнице с ребёнком
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленском районе семейная пара украла коляску у другой пары.

В Смоленском районе семейная пара украла коляску у другой пары.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Семейная пара вместе со своим ребёнком пошли в больницу. Супруги решили оставить детскую коляску возле входа в магазин.

По возвращению мужчина с женой обнаружили, что коляска пропала. Как выяснилось, её украла другая семейная пара, позже пропажу нашли дома у похитителей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Весь ущерб обошёлся более чем в 50 тысяч рублей.

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