В Смоленском районе семейная пара украла коляску у другой пары.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Семейная пара вместе со своим ребёнком пошли в больницу. Супруги решили оставить детскую коляску возле входа в магазин.
По возвращению мужчина с женой обнаружили, что коляска пропала. Как выяснилось, её украла другая семейная пара, позже пропажу нашли дома у похитителей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Весь ущерб обошёлся более чем в 50 тысяч рублей.
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