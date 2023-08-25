«Единая Россия» — команда Василия Анохина

Фото: Наталья ИОНОВА.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин встретился с участниками «кадрового призыва» партии «Единая Россия».

Во время поездок главы региона по районам стало понятно, что Смоленской области срочно необходимы высококвалифицированные управленческие кадры. Сейчас Василий Анохин формирует новую команду: приглашает людей с профессиональными управленческими компетенциями, способных работать «на новых скоростях».

У «Единой России» и Василия Анохина одна цель — благополучие смолян. Чтобы помочь врио губернатора достичь поставленных целей, партия объявила среди своих сторонников «кадровый призыв».

В Смоленской области «Единая Россия» давно стала основной школой управленцев. Партия привлекает своих сторонников к организации проектов в самых разных сферах, учит их защищать интересы смолян. Для реализации задач Василия Анохина по развитию области «Единая Россия» отобрала несколько десятков наиболее активных и профессиональных единороссов и сторонников партии.

На встрече с главой региона участники «кадрового призыва» заявили, что готовы отдать все свои силы и время на благо Смоленщины. Особенно актуальна кадровая проблема сейчас в районах области, и участники встречи выразили желание работать именно там, где вопрос кадрового дефицита стоит наиболее остро.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Смоленское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».