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НовостиОбщество25 августа 2023 12:27

В Смоленске обнаружили самую древнюю в России дорогу

Она расположена на территории Гнездовского археологического комплекса
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске обнаружили самую древнюю в России дорогу. Фото: музей-заповедник «Гнёздово».

В Смоленске обнаружили самую древнюю в России дорогу. Фото: музей-заповедник «Гнёздово».

Возраст дороги, обнаруженной в ходе раскопок на территории Гнездовского археологического комплекса – 1100 лет. На данный момент это самая древняя дорога России.

По словам археологов, именно вдоль этой дороги расположены самые ранние и одновременно самые богатые погребения Гнездова. В их числе знаменитый курган, в котором в 1949 году была обнаружена древнейшая на территории Древней Руси кириллическая надпись.

Предполагается, что дорога была составной частью сухопутного отрезка торгового маршрута «из варяг в греки».

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