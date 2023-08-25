В Смоленске обнаружили самую древнюю в России дорогу. Фото: музей-заповедник «Гнёздово».

Возраст дороги, обнаруженной в ходе раскопок на территории Гнездовского археологического комплекса – 1100 лет. На данный момент это самая древняя дорога России.

По словам археологов, именно вдоль этой дороги расположены самые ранние и одновременно самые богатые погребения Гнездова. В их числе знаменитый курган, в котором в 1949 году была обнаружена древнейшая на территории Древней Руси кириллическая надпись.

Предполагается, что дорога была составной частью сухопутного отрезка торгового маршрута «из варяг в греки».

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