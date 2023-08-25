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НовостиПроисшествия25 августа 2023 13:29

Мотоциклист врезался в "Ауди 80" в Смоленской области

16-летний парень на мотоцикле влетел в автомобиль в Рославльском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мотоциклист врезался в "Ауди 80" в Смоленской области.

Мотоциклист врезался в "Ауди 80" в Смоленской области.

Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, 23 августа, около 17:30, на улице Железнодорожной, в Рославльском районе, случилось ДТП с мотоциклистом.

16-летний парень на мотоцикле "Спорт" не рассчитал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и влетел в автомобиль "Ауди 80", за рулём которого находился 51-летний водитель.

В результате столкновения парень получил телесные повреждения.

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