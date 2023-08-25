Мотоциклист врезался в "Ауди 80" в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, 23 августа, около 17:30, на улице Железнодорожной, в Рославльском районе, случилось ДТП с мотоциклистом.

16-летний парень на мотоцикле "Спорт" не рассчитал скорость движения, в результате чего не справился с управлением и влетел в автомобиль "Ауди 80", за рулём которого находился 51-летний водитель.

В результате столкновения парень получил телесные повреждения.

Читай также:

Пожар случился в кафе в Смоленской области. Придорожное кафе загорелось в Ярцевском районе.