Расписание двух пригородных поездов между Вязьмой и Кировом изменится 28 августа в связи с ремонтно-путевыми работами

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

С 28 по 31 августа железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на станции Фаянсовая в Калужской области, в ходе которых заменят 1 км рельсошпальной решетки. В связи с этим 28 августа изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Вязьмой и Кировом.

Обращаем внимание пассажиров, что поезда № 6331 и № 6334 проследуют по укороченному маршруту – от Вязьмы до Шайковки. Время отправления остается прежним: из Вязьмы – в 08:35, из Шайковки – в 16:34.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».